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Следующий финансовый год будет очень тяжелым для Украины, - Данилюк

НовостиФинансы    01.06.2018 - 21:07
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

По словам министра, необходимо прогнозировать финансовую ситуацию на несколько лет вперед

Следующий финансовый год будет очень тяжелым для Украины. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "Радио НВ".

"У нас следующий год - очень сложный. Есть выплаты по внешним обязательствам. У нас прекращается программа взаимодействия с МВФ. У нас проходят выборы. Это сложная ситуация. Для того, чтобы мы пережили 2019 год, для того, чтобы люди не пострадали от последствий финансового кризиса, сегодня необходимо проводить ответственную политику", - сказал Данилюк.

По его словам, политикам необходимо прогнозировать финансовую ситуацию на несколько лет вперед.

"Моя позиция как министра - это введение трехлетнего бюджетирования, чтобы все решения мы видели на три года вперед. Что нужно делать сейчас, чтобы решить проблему через три года. Ведь многие проблемы не решают с сегодня на завтра", - добавил он.

Напомним, как сообщалось в материале РБК-Украина, уже на следующей неделе парламент может рассмотреть представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности министра финансов.

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Теги публикации: Министерство финансов Украины, Александр Данилюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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