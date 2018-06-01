Следующий финансовый год будет очень тяжелым для Украины, - Данилюк

По словам министра, необходимо прогнозировать финансовую ситуацию на несколько лет вперед

Следующий финансовый год будет очень тяжелым для Украины. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "Радио НВ".

"У нас следующий год - очень сложный. Есть выплаты по внешним обязательствам. У нас прекращается программа взаимодействия с МВФ. У нас проходят выборы. Это сложная ситуация. Для того, чтобы мы пережили 2019 год, для того, чтобы люди не пострадали от последствий финансового кризиса, сегодня необходимо проводить ответственную политику", - сказал Данилюк.

По его словам, политикам необходимо прогнозировать финансовую ситуацию на несколько лет вперед.

"Моя позиция как министра - это введение трехлетнего бюджетирования, чтобы все решения мы видели на три года вперед. Что нужно делать сейчас, чтобы решить проблему через три года. Ведь многие проблемы не решают с сегодня на завтра", - добавил он.

Напомним, как сообщалось в материале РБК-Украина, уже на следующей неделе парламент может рассмотреть представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности министра финансов.