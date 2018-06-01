Наступний фінансовий рік буде дуже важким для України, - Данилюк

За словами міністра, необхідно прогнозувати фінансову ситуацію на кілька років вперед

Наступний фінансовий рік буде дуже важким для України. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у ефірі "Радіо НВ".

"У нас наступний рік - дуже складний. Є виплати по зовнішнім зобов’язанням. У нас припиняється програма взаємодії з МВФ. У нас проходять вибори. Це складна ситуація. Для того, щоб ми пережили 2019 рік, для того, щоб люди не постраждали від наслідків фінансової кризи, сьогодні необхідно проводити відповідальну політику", - сказав Данилюк.

За його словами, політикам необхідно прогнозувати фінансову ситуацію на кілька років вперед.

"Моя позиція як міністра - це запровадження трирічного бюджетування, щоб всі рішення ми бачили на три роки вперед. Що потрібно робити зараз, щоб вирішити проблему через три роки. Адже багато проблем не вирішують з сьогодні на завтра", - додав він.

Нагадаємо, як повідомлялося в матеріалі РБК-Україна, вже наступного тижня парламент може розглянути подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.