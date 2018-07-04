Следующим соперником Ломаченко станет победитель боя Андреев - Бельтран

Украинец получит объединительный поединок

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) свой следующий поединок проведет против победителя боя между россиянином Романом Андреевым и мексиканцем Раймундом Бельтраном. Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, передает Boxingtalk.

"Мы по-прежнему планируем, что Бельтран выступит 25 августа. У него есть официальный претендент на титул в лице Романа Андреева. Мы рассчитывали убедить Андреева отступить в сторону, но он этого не хочет. Так что мы проведем торги, выиграем их и будем готовить бой на август. Победитель этого противостояния в любом случае сразится с Ломаченко", - сказал менеджер.

Отметим, что руководство WBO уже санкционировало защиту пояса Бельтрана (35-7-1, 21 КО) против 32-летнего россиянина Андреева (21-0, 15 КО).

Напомним, украинский чемпион мира поделился планами на ближайшее будущее, заявив о желании объединить пояса в бою.