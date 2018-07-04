Наступним суперником Ломаченка стане переможець бою Андрєєв - Бельтран

Українець отримає об'єднавчий поєдинок

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) свій наступний поєдинок проведе проти переможця бою між росіянином Романом Андрєєвим і мексиканцем Раймундом Бельтраном. Про це заявив промоутер українця Боб Арум, передає Boxingtalk.

"Ми як і раніше плануємо, що Бельтран виступить 25 серпня. У нього є офіційний претендент на титул в особі Романа Андрєєва. Ми розраховували переконати Андрєєва відступити в сторону, але він цього не хоче. Тому ми проведемо торги, виграємо їх і будемо готувати бій на серпень. Переможець цього протистояння в будь-якому випадку буде битися з Ломаченком", - сказав менеджер.

Зазначимо, що керівництво WBO вже санкціонував захист пояса Бельтрана (35-7-1, 21 КО) проти 32-річного росіянина Андрєєва (21-0, 15 КО).

Нагадаємо, український чемпіон світу поділився планами на найближче майбутнє, заявивши про бажання об'єднати пояси в бою.