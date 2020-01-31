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Следующим в концессию планируют передать морской порт Черноморска

Новости » Политика     31.01.2020 - 16:39
Следующим в концессию планируют передать морской порт Черноморска
Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также для концессии готовят порты Мариуполя, Бердянска и Одессы

Министерство инфраструктуры Украины планирует провести следующий концессионный конкурс в морском порту Черноморск в Одесской области. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам Криклия, кроме порта Черноморск, министерство готовит концессионные конкурсы в портах Мариуполя, Бердянска и Одессы.

"Следующий концессионный конкурс будет в морском порту Черноморск. Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу. Далее - конкурс в морском порту Одессы, где инвесторов должен заинтересовать пассажирский терминал и гостиница", - сказал министр.

Кроме этого готовятся проекты концессий дорог Львов-Стрый и Львов-Тернополь, аэропортов Львов, Запорожье, Херсон и Черновцы, а также железнодорожных вокзалов Чоп, Днепр, Николаев, Харьков и Хмельницкий.

Напомним, 24 января в концессию катарской компании "QTerminals" передали морской порт "Ольвия" в Николаеве. Концессия позволит получить бюджету Украины 3,4 млрд гривен инвестиций из Катара.

До этого в концессию был передан Херсонский морской торговый порт. Победителем тендера стала компания "Рисоил-Херсон", которая инвестирует около 300 млн гривен в порт.

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Новости Украины МИУпортконцессияВладислав Криклий
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