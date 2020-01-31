ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наступним у концесію планують передати морський порт Чорноморськ

Новини » Політика     31.01.2020 - 16:39
Наступним у концесію планують передати морський порт Чорноморськ
Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також для концесії готують порти Маріуполя, Бердянська та Одеси

Міністерство інфраструктури України планує провести наступний концесійний конкурс в морському порту Чорноморськ в Одеській області. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба Мінінфраструктури.

За словами Криклія, крім порту Чорноморськ, міністерство готує концесійні конкурси у портах Маріуполя, Бердянська та Одеси.

"Наступний концесійний конкурс буде в морському порту Чорноморськ. Там ми пропонуємо інвесторам контейнерний термінал і поромну переправу. Далі - конкурс в морському порту Одеси, де повинен зацікавити інвесторів пасажирський термінал і готель", - сказав міністр.

Крім цього готуються проекти концесій доріг Львів-Стрий та Львів-Тернопіль, аеропортів Львів, Запоріжжя, Херсон та Чернівці, а також залізничних вокзалів Чоп, Дніпро, Миколаїв, Харків та Хмельницький.

Нагадаємо, 24 січня в концесію катарської компанії "QTerminals" передали морський порт "Ольвія" в Миколаєві. Концесія дозволить отримати бюджету України 3,4 млрд гривень інвестицій з Катару.

До цього у концесію був переданий Херсонський морський торговельний порт. Переможцем тендеру стала компанія "Рисоил-Херсон", яка інвестує близько 300 млн гривень в порт.

У МІУ назвали терміни звільнення Кравцова з "Укрзалізниці" Українські морські порти встановили історичний рекорд перевалки
Новини України МІУпортконцессияВладислав Криклій
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся