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Интервью

Следующие переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пройдут в Минске 27 июня

НовостиОбщество    13.06.2018 - 20:09
Фото: Мартин Сайдик (twitter.com/beltanews)
Фото: Мартин Сайдик (twitter.com/beltanews)

На заседании ТКГ в Минске сегодня обсудили гуманитарную ситуацию на Донбассе и вопрос освобождения заложников

В Минске следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 27 июня 2018 года. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает Belta.

Также Сайдик сообщил, что сегодня, 13 июня 2018, в Минске экономическая рабочая группа в ТКГ продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Отмечено, что для восстановления полноценной качественной связи еще потребуется время, а также немалые технические инвестиции", - сказал Сайдик.

Кроме того спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что участники рабочей группы рассмотрели вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

Также группа по гуманитарным вопросам продолжала обсуждение тем обмена заложников и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести.

"Важной темой сегодняшней дискуссии было также улучшение условий пересечения линии соприкосновения гражданским населением,  в том числе в Станице Луганской", - отметил дипломат.

Напомним, сегодня в Минске состоялось заседание ТКГ. Украинская сторона призвала Россию выполнить договоренность по Донецкой фильтровальной станции, согласно которой станция должна быть подконтрольной Украине. Сейчас ситуация вокруг ДФС угрожает водоснабжению всего Донбасса.

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Теги публикации: Контактная группа, минские соглашения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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