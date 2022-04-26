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Следующие недели станут решающими. Страны Запада соберутся для координации военной помощи Украине

Фото: страны Запада соберутся для координации военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 26 апреля, представители более 40 стран встретятся на военной базе США "Рамштайн" в Германии, чтобы обсудить вопрос о предоставлении военной поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, заявил, что главная задача переговоров - синхронизация и координация военной помощи Киеву. По его мнению, следующие несколько недель могут оказаться решающими.

Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя шансы ВСУ на победу, заявил: "Они способны победить, если у них будет должное оружие и должная поддержка".

Представители США предполагают, что Россия делает ставку на мощный артиллерийский огонь, пытаясь прорвать позиции ВС Украины.

По оценкам американцев, многие российские части понесли большие потери, а некоторые потеряли до 30% личного состава. Однако Россия продолжает обладать преимуществом в военном потенциале и численности войск и демонстрирует намерение продолжать войну.

У США не сомнений, что Путин способен финансировать военную кампанию, несмотря на западные экономические санкции.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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