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Наступні тижні стануть вирішальними. Країни Заходу зберуться для координації військової допомоги Україні

Фото: країни Заходу зберуться для координації військової допомоги Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 26 квітня, представники понад 40 країн зустрінуться на військовій базі США "Рамштайн" у Німеччині, щоб обговорити питання про надання військової підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету керівників штабів ЗС США, заявив, що головне завдання переговорів - синхронізація та координація військової допомоги Києву. На його думку, наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними.

Міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи шанси ЗСУ на перемогу, заявив: "Вони здатні перемогти, якщо у них буде належна зброя та належна підтримка".

Представники США припускають, що Росія робить ставку на потужний артилерійський вогонь, намагаючись прорвати позиції ЗС України.

За оцінками американців, багато російських частин зазнали великих втрат, а деякі втратили до 30% особового складу. Однак Росія продовжує мати перевагу у військовому потенціалі та чисельності військ і демонструє намір продовжувати війну.

У США не сумнівається, що Путін здатний фінансувати військову кампанію, попри західні економічні санкції.

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