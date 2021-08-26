При следующей волне пандемии Киев не планирует закрывать садики и школы на карантин

В случае следующей волны пандемии Киев не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин. Сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

По словам мэра Виталия Кличко, учитывая предыдущий опыт, учебные заведения закрываться не будут.

"Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован", - сказал мэр Киева.