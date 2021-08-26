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За наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати садочки та школи на карантин

Автор: Инна Собора

У випадку наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати садочки та початкову школу на карантин. Сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами міського голови Віталія Кличка, враховуючи попередній досвід, навчальні заклади закриватися не будуть.

"Зазначу, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований", - сказав мер Києва.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

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