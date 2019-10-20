На следующей неделе в Украине возможны дожди

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно сухой и теплой, однако во второй половине ожидается похолодание и возможны дожди. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным сноптика, в понедельник, 21 октября, в большинстве областей страны погодная ситуация останется неизменной, осадки маловероятны. Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +24 градусов. Возможны туманы.

В столице завтра будет тепло и солнечно. Днем термометры в Киеве покажут до +20 градусов.

Однако, по прогнозу Диденко, уже в четверг, 24 октября, в Сумской и Харьковской областях возможны осадки. Также во второй половине недели температура воздуха в Украине снизится на 2-5 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни следующей недели. По данным украинских синоптиков, в период с 21 по 24 октября в Украине ожидается похолодание до +15 градусов, однако будет сухо и преимущественно солнечно.

Также в Гидрометцентре прогнозировали, что сегодня, 20 октября, температура воздуха в Украине поднимется до +24 градусов. На всей территории страны ожидалась облачная с прояснениями погода. В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +20 до +22.