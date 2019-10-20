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Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе

Новости » Общество    20.10.2019 - 12:04
Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура местами понизится до +14

Погода в Украине в период с 21 по 24 октября будет преимущественно солнечной, однако ожидается похолодание до +14 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

21 октября

По прогнозу украинских синоптиков, неделя начнется с теплой и солнечной погоды. Температура воздуха будет колебаться от +22...+24 на западе до +17...+20 в других областях. На юге ожидается от +14 до +20. Ночью температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +5...+11 градусов.

Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе

22 октября

Во вторник погодная ситуация останется почти неизменной, в западных, северных и некоторых центральных областях будет облачно. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +22. Теплее всего будет в западных областях, там термометры покажут от +20 до +24. В Одесской области прогнозируется похолодание до +14...+16 градусов.

Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе

23 октября

В среду температура воздуха в Украине продолжит снижаться. Так, средние показатели составят +16...+19 градусов. На западе еще будет сохраняться тепло, днем прогнозируется от +17 до +21. Ночью термометры в среднем покажут от +6 до +9.

Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе

24 октября

Четверг, по данным украинских синоптиков, также будет прохладным. Температура воздуха по Украине будет колебаться от +15 до +19, лишь в южных и западных областях столбики термометров могут подняться до +20...+21 градусов. Осадки не прогнозируются.

Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили об ухудшении видимости в связи с туманом в Киевской области. Туман ожидается в течение первой половины дня 20 октября. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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