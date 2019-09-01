На следующей неделе температура в Украине опустится до +9

Погода в Украине на следующей неделе ухудшится, ожидается ночное понижение температуры до +9. Об этом сообщили в Украинском Гидрометцентре при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

2 сентября

Так, по данным синоптиков неделя в Украине начнется с грозовых дождей в западных областях. Во вторник температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +32, ночью от +12 до +17.

3 сентября

Во вторник грозовые дожди охватят не только западные но и некоторые центральные и северные области. Осадки прогнозируются в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Днем температура будет держаться в пределах +25...+29. На юге до +32.

4 сентября

В среду дожди прекратятся в западных областях, лишь на Закарпатье возможны небольшие осадки, но продолжат охватывать центральные области. Небольшие дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. Днем от +22 до +27, в южных областях до +29.

5 сентября

В четверг на запад Украины вернется дождливая погода. Также 5 сентября в западных областях ожидается понижение ночной температуры до +9. Также ночное похолодание прогнозируется на севере, там температура опустится до +12. На юге ночью ожидается до +18.

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, 2 сентября в Украине сохранится жаркая летняя погода. Лишь в западных областях возможны локальные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +32.