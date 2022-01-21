ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Наступного тижня. США нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки"

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 21 січня 2022 15:02
Наступного тижня. США нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна, Мілан Лєліч

Росія вимагає від США письмової відповіді на "гарантії безпеки" наступного тижня. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що їх нададуть.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Блінкена після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Блінкен сказав, що після повернення до Вашингтона проведе консультації з президентом Байденом, членами Конгресу та союзниками.

"На основі сьогоднішніх дискусій, ми з міністром Лавровим погодилися, що продовження дипломатичного процесу - це важливо. Я сказав йому, що після консульатцій найближчими днями з нашими спільниками та партнерами, ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією нашими занепокоєннями та ідеями більш детально і письмово, наступного тижня. І ми погодилися вести подальші дискусії після цього", - заявив держсекретар США.

Також Блінкен кілька разів наголосив, що все залежить від подальших дій РФ і того, яким вона обере шлях: дипломатію чи ескалацію.

Блінкен запевнив, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі все ж таки бачить простір для подальших домовленостей, зокрема, щодо контролю за озброєннями та інші заходи щодо зниження ризиків і сподівається, що це зможе зняти окремі пункти стурбованості, яку висловлюють як РФ, так і США.

Нагадаємо, Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".

Раніше НАТО запропонувало Росії нові раунди переговорів щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ