Наступного тижня. США нададуть Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки"
Росія вимагає від США письмової відповіді на "гарантії безпеки" наступного тижня. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що їх нададуть.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Блінкена після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Блінкен сказав, що після повернення до Вашингтона проведе консультації з президентом Байденом, членами Конгресу та союзниками.
"На основі сьогоднішніх дискусій, ми з міністром Лавровим погодилися, що продовження дипломатичного процесу - це важливо. Я сказав йому, що після консульатцій найближчими днями з нашими спільниками та партнерами, ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією нашими занепокоєннями та ідеями більш детально і письмово, наступного тижня. І ми погодилися вести подальші дискусії після цього", - заявив держсекретар США.
Також Блінкен кілька разів наголосив, що все залежить від подальших дій РФ і того, яким вона обере шлях: дипломатію чи ескалацію.
Блінкен запевнив, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі все ж таки бачить простір для подальших домовленостей, зокрема, щодо контролю за озброєннями та інші заходи щодо зниження ризиків і сподівається, що це зможе зняти окремі пункти стурбованості, яку висловлюють як РФ, так і США.