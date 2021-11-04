На следующей неделе состоится Комиссия стратегического партнерства Украина-США: подпишут хартию

Он сообщил, что 10 ноября с государственным секретарем Энтони Блинкеном проведет в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором они подпишут новую Хартию стратегического партнерства.

Кулеба отметил, что комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития партнерства Украины и США. Новая хартия стратегического партнерства отвечает общим вызовам, которые сейчас стоят перед Украиной и США, укрепляет трансатлантическое единство, отметил министр.

"Готовность Вашингтона к качественно новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых союзников США в регионе", - подчеркнул министр.

Повестка дня комиссии

Во время заседания обсудят вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбе с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.

"2021 год стал новой точкой отсчета для отношений Украины и США. Мы оставили позади период турбулентности и ведем плановую, системную работу над укреплением стратегического партнерства”, - отметил он.