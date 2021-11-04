Наступного тижня відбудеться Комісія стратегічного партнерства Україна-США: підпишуть хартію

Він повідомив, що 10 листопада з державним секретарем Ентоні Блінкеном проведе у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому вони підпишуть нову хартію стратегічного партнерства.

Кулеба зазначив, що комісія відновить роботу після кількох років перерви та стане драйвером розвитку партнерства України та США. Нова хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США, зміцнює трансатлантичну єдність, зазначив міністр.

"Готовність Вашингтона до якісно нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна користується довірою та є одним з ключових союзників США у регіоні", - підкреслив міністр.

Порядок денний комісії

Під час засідання обговорять питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

“2021 рік став новою точкою відліку для відносин України та США. Ми залишили позаду період турбулентності та ведемо планову, системну роботу над зміцненням стратегічного партнерства”, - зауважив він.