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Наступного тижня планується масштабний обмін, - Пристайко

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 23:16
Наступного тижня планується масштабний обмін, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Про кількість людей, які повернуть на територію України, в МЗС не говорять

Наступного тижня планується новий масштабний обмін ув'язненими між Україною та Росією. Про це заявив голова Міністерства закордонних спра України Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

У четвер, 3 жовтня, в ефірі програми "Право на владу" на "1+1", міністр зазначив, що обмін може бути ще більш масштабним, аніж попередній.

"Ви бачите, що нам вдалось обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюсь, це буквально наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін. Це ті кроки, які крок за кроком будуть зроблені", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше помічник президента Володимир Зеленського Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків з обміну полоненими між Україною і РФ.

Однак Єрмак не став називати кількість українських заручників у тимчасово окупованому Донбасі, яких включать до списків.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз готуються списки для наступного етапу обміну: "Ми готуємо інші списки і чекаємо наступного етапу обміну. Про це ми будемо домовлятися і в Мінську і в нормандському процесі".

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Новини України МЗСобменВадим Пристайко
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