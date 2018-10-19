На следующей неделе в Киеве пройдут конференции по лояльности и клиентскому опыту

23-24 октября в Киеве на одной площадке пройдут ХIV Международный форум «Лояльный покупатель: где у него кнопка?» и Customer Experience Show.

Будет представлено более десятка кейсов по клиентскому опыту, дизайн-мышлению и программам лояльности от компаний, которые их внедряют, и специализированных агентств.

О создании клиентского опыта расскажут такие спикеры.

«„Как мы можем помочь…?“ Опыт знакомства с сервис-дизайном» — Андрей Хлякин, product manager EVO.

«Как стать лидером отрасли, пойдя за клиентом» — Яна Дехтяр, руководитель отдела маркетинга «Синэво».

«Ребенок увлечен, я с помадой. История про счастливых мам» — Анна Гришина, директор по маркетингу линии магазинов EVA.

«Трансформация сетевого бизнеса при помощи сервис-дизайна» — Валентина Уралова, сооснователь INEX Partners.

«Город как услуга: использование дизайн-мышления для создания лучшего пользовательского опыта» — Юрий Грановский, руководитель проектов, UX-дизайнер «Агенти змін».

В потоке о программах лояльности будут представлены такие кейсы.

«Персонализация коммуникаций: как превратить данные о клиентах в деньги и перестать рассылать им „мусор“» — Анна Шевченко, маркетинг-директор детского интернет-магазина Pampik.

«Совесть или холодный расчет? Коммуникации и лояльность в ломбардном бизнесе» — Михаил Игнатенко, руководитель по инновациям ломбарда «Скарбниця».

«Лояльность как индикатор актуальности бизнес-модели» — Виолета Ванчук, маркетинг-директор сети «Люксоптика».

«Мессенджеры в программах лояльности: быстро, качественно и дешево — не утопия, а правильный выбор» — Константин Гонтмахер, директор агентства целевого маркетинга «Июль».

«Как устроена система „приведи друга в один клик“ в программе лояльности MAXI» — Игорь Шумицкий, маркетинг-директор MAXI.

«Новые горизонты программ лояльности или как программе лояльности выйти за рамки бонусных механик» — Виктор Гобан, руководитель направления лояльности «Холдинг емоцій! Фест».

«Зачем „Укрпочте“ становиться ориентированной на клиента» — Максим Рабинович, заместитель директора по развитию «Укрпочта»

«Инновации в создании продуктов: какие задачи клиентов решает сервис WOG Pay» — Ольга Капустина, маркетинг-директор WOG Retail.

«Когда клиент говорит, что ему „все нравится“, так ли это?» — Андрей Чуранов, лидер направления CX UniSender.

«Дизайн-мышление в действии: от исследований к рабочим решениям. На примере ресторана и B2B-бизнеса» — Антон Яценко, партнер агентства ONCE Agency

«Трансформация клиентского опыта в ритейле. Передовые тренды в Украине и за рубежом» — Николай Чумак, основатель IDNT.

«Неопределенное будущее: принесет ли сервис прибыль и радость?» — Елена Цысарь, партнер Customer Experience 4service Group.

А также уникальный кейс, объединивший обе конференции: «Запуск новой программы лояльности Good Wine: как мы использовали мегатренд персонализации и сервис-дизайн» — Анна Зотова, Customer Experience Strategist компании Good Wine (Киев)

Также участников ожидают воркшопы:

«Как компаниям повысить свою конкурентоспособность в условиях VUCA-мира? Дорожная карта трансформации бизнеса» — Николай Такзей, директор инновационного центра Philip Morris International.

«Как встретить человека» — Андрей Милиневский, партнер-основатель CX Design.

«Service Blueprinting: как создать целостный клиентский опыт» — Родион Сорокин, Service Design Head, партнер DOT_DOT.

«Product design» — Павел Пластовец, руководитель по вопросам инноваций «Deloitte Украина».

Лейтмотивом Customer Experience Show в этом году будет внедрение сервис-дизайна в компаниях. Об этом будут говорить практики на панельной дискуссии «Сервис-дизайн глазами дизайнера и заказчика – вызовы внедрения» (среди участников – Comfy, EVA, ПУМБ).

Кроме выступлений и дискуссий, на конференциях будет организован тет-а-тет с экспертами: возможность забронировать 30 минут для персональной консультации опытного специалиста и задать свои вопросы.

Также будет представлена выставочная зона для новых продуктов, инструментов и технологий в работе с покупателем.

Конференции рассчитаны на руководителей и аналитиков программы лояльности; маркетинг-директоров; HR-ов; руководителей любого уровня компаний, которые внедряют стратегии клиентоцентричности.

Форум «Лояльный покупатель. Где у него кнопка?» и Customer Experience Show пройдут 23-24 октября в конференц-холле Mercure (ул. Гетьмана, 6, 5-й этаж, Киев).