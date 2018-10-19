Наступного тижня у Києві пройдуть конференції з лояльності та клієнтского досвіду

23-24 жовтня у Києві на одному майданчику пройдуть ХIV Міжнародний форум «Лояльний покупець: де у нього кнопка?» та Customer Experience Show.

Буде представлено більше десяти кейсів з клієнтського досвіду, дизайн-мислення та програм лояльності від компаній, які їх впроваджують, та спеціалізованих агентств.

Про створення клієнтського досвіду розкажуть такі спікери.

«"Як ми можемо допомогти ...?" Досвід знайомства з сервіс-дизайном» — Андрій Хлякін, product manager EVO.

«Як стати лідером галузі, пішовши за клієнтом» — Яна Дехтяр, керівник відділу маркетингу «Синево».

«Дитина у захоплені, я з помадою. Історія про щасливих мам» — Анна Гришина, директор з маркетингу лінії магазинів EVA.

«Трансформація мережевого бізнесу за допомогою сервіс-дизайну» — Валентина Уралова, співзасновник INEX Partners.

«Місто як послуга: використання дизайн-мислення для створення кращого користувацького досвіду» — Юрій Грановський, керівник проектів, UX-дизайнер «Агенти змін».

Про програми лояльності розкажуть такі спікери.

«Персоналізація комунікацій: як перетворити дані про клієнтів в гроші і перестати розсилати їм "сміття"» — Анна Шевченко, маркетинг-директор дитячого інтернет-магазину Pampik.

«Совість або холодний розрахунок? Комунікації і лояльність в ломбардному бізнесі» — Михайло Ігнатенко, керівник з інновацій ломбарду «Скарбниця».

«Лояльність як індикатор актуальності бізнес-моделі» — Віолета Ванчук, маркетинг-директор мережі «Люксоптика».

«Месенджери в програмах лояльності: швидко, якісно і дешево — не утопія, а правильний вибір» — Костянтин Гонтмахер, директор агентства цільового маркетингу «ИЮЛЬ».

«Як влаштована система "приведи друга в один клік" в програмі лояльності MAXI» — Ігор Шумицький, маркетинг-директор MAXI.

«Нові горизонти програм лояльності або як програма лояльності може за рамки бонусних механік» — Віктор Гобан, керівник напрямку лояльності «Холдинг емоцій !Фест».

«Навіщо "Укрпошті" ставати орієнтованою на клієнта» — Максим Рабинович, заступник директора з розвитку «Укрпошта».

«Інновації у створенні продуктів: які завдання клієнтів вирішує сервіс WOG Pay» — Ольга Капустіна, маркетинг-директор WOG Retail.

«Коли клієнт говорить, що йому "все подобається", чи так це?» — Андрій Чуранов, лідер напрямку CX UniSender.

«Дизайн-мислення у дії: від досліджень до робочих рішень. На прикладі ресторану і B2B-бізнесу» — Антон Яценко, партнер агентства ONCE Agency

«Трансформація клієнтського досвіду в ритейлі. Передові тренди в Україні та за кордоном» — Микола Чумак, засновник IDNT.

«Невизначене майбутнє: чи принесе сервіс прибуток і радість?» — Олена Цисар, партнер Customer Experience 4service Group.

А також унікальний кейс, який об'єднав обидві конференції: «Запуск нової програми лояльності Good Wine: як ми використовували мегатренд персоналізації і сервіс-дизайн» — Анна Зотова, Customer Experience Strategist компанії Good Wine (Київ).

Також учасників очікують воркшопи:

«Як компаніям підвищити свою конкурентоспроможність в умовах VUCA-світу? Дорожня карта трансформації бізнесу» — Микола Такзей, директор інноваційного центру Philip Morris International.

«Як зустріти людину» — Андрій Міліневський, партнер-засновник CX Design.

«Service Blueprinting: як створити цілісний клієнтський досвід» — Родіон Сорокін, Service Design Head, партнер DOT_DOT.

«Product design» — Павло Пластовец, керівник з питань інновацій «Deloitte Україна».

Лейтмотивом Customer Experience Show в цьому році буде впровадження сервіс-дизайну в компаніях. Про це говоритимуть практики на панельній дискусії «Сервіс-дизайн очима дизайнера і замовника — виклики впровадження» (серед учасників — Comfy, EVA, ПУМБ).

Крім виступів і дискусій, на конференціях буде організований тет-а-тет з експертами: можливість забронювати 30 хвилин для персональної консультації досвідченого фахівця і задати свої питання.

Також буде представлена ​​виставкова зона для нових продуктів, інструментів і технологій в роботі з покупцем.

Конференції розраховані на керівників і аналітиків програм лояльності; маркетинг-директорів; HR-ів; керівників будь-якого рівня компаній, що впроваджують стратегії клієнтоцентричності.

Форум «Лояльний покупець. Де у нього кнопка?» і Customer Experience Show пройдуть 23 і 24 жовтня 2018 в конференц-холі Mercure (вул. Гетьмана, 6, 5-й поверх, Київ).