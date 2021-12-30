В следующем году стартует обновление парка грузовых вагонов, - МИУ

Программа обновления парка грузовых вагонов стартует в Украине с 2022 года и продлится до 2031 года. Для обновления грузового парка планируется строительство 51,3 тыс. новых вагонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, 36,7 тыс. полувагонов и 14,6 тыс. зерновозов. Эти виды подвижного состава составляют около 65% в общем грузовом парке.

Обновление на железной дороге проходят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Изношенные грузовые вагоны попадают во внеплановые ремонты практически после каждой выгрузки. Это снижает эффективность и безопасность железнодорожных перевозок, постоянно увеличивает расходы на содержание грузового парка. Имеющиеся правила отрасли никак не мотивируют операторов в обновлении собственных вагонных парков", - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Программа обновления парка грузовых вагонов гарантирует ежегодное производство от 2 до 10 тыс. грузовых вагонов. Также она даст системное видение того, куда будет двигаться рынок в ближайшие 10 лет.

По словам Кубракова, для МИУ важно, чтобы составной частью программы стал не только государственный, но и частный капитал. Для этого Мининфраструктуры совместно с Минэкономики вырабатывают механизм запуска программы государственного лизинга для стимулирования в Украине вагоностроения.

Своим приказом МИУ утвердило предельные сроки эксплуатации грузовых вагонов и их поэтапное уменьшение до 2032 года. Так, для полувагонов они будут уменьшаться с 44 лет в 2022 году до 22 лет в 2031 году, для зерновозов - с 45 лет до 30 лет соответственно.

Сейчас по железнодорожной сети "Укрзализници" курсирует более 174 тыс. грузовых вагонов разной формы собственности, из которых более 54% (95 тыс.) эксплуатируются с превышенным нормативным сроком службы.