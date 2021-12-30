Наступного року стартує оновлення парку вантажних вагонів, - МІУ

Програма оновлення парку вантажних вагонів стартує в Україні з 2022 року і триватиме до 2031 року. Для оновлення вантажного парку планується будівництво 51,3 тис. нових вагонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, 36,7 тис. піввагонів та 14,6 тис. зерновозів. Ці види рухомого складу становлять близько 65% у загальному вантажному парку.

Оновлення на залізниці проходить у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Зношені вантажні вагони потрапляють у позапланові ремонти практично після кожного вивантаження. Це знижує ефективність та безпечність залізничних перевезень, постійно збільшує витрати на утримання вантажного парку. Наявні правила в галузі ніяк не мотивують операторів у оновленні власних вагонних парків", - розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Програма оновлення парку вантажних вагонів гарантує щорічне виробництво від 2 до 10 тис. вантажних вагонів. Також вона дасть системне бачення того, куди рухатиметься ринок у найближчі 10 років.

За словами Кубракова, для МІУ важливо, щоб складовою програми став не лише державний, але й приватний капітал. Для цього Міністерство інфраструктури спільно з Мінекономіки напрацьовують механізм запуску програми державного лізингу для стимулювання в Україні вагонобудівництва.

Своїм наказом МІУ затвердило граничні терміни експлуатації вантажних вагонів та їх поетапне зменшення до 2032 року. Так, для піввагонів вони зменшуватимуться з 44 років у 2022 році до 22 років у 2031 році, для зерновозів - з 45 років до 30 років відповідно.

Наразі залізничною мережею "Укрзалізниці" курсує понад 174 тис. вантажних вагонів різної форми власності, з яких понад 54% (95 тис.) експлуатуються з перевищеним нормативним терміном служби.