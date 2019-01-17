Наступне засідання ТКГ відбудеться 30 січня

Фото: "Президент-Готель" в Мінську, де засідає ТКГ (twitter.com /belarusmid)

Сьогодні в Мінську дотримання режиму тиші стало основною темою дискусії

Наступне засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться 30 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Повідомляється, що сьогодні в Мінську дотримання режиму тиші стало основною темою обговорення в робочій групі з безпеки.

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік закликав сторони прийняти всі необхідні заходи, щоб уникати жертв, зберігати важливу інфраструктуру і забезпечити стійкий режим припинення вогню і надалі на Донбасі.

Гуманітарна робоча група серед іншого розглянула питання, пов'язані з обміном утримуваними. Політична робоча група продовжила обговорення імплементації формули Штайнмайера, амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО, передбачені мінськими угодами.

Нагадаємо, сьогодні економічна робоча група тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася провести аудит компанії "Вода Донбасу" для подальших капвкладень. Економічна робоча група обговорила актуальні питання водопостачання в системах "Карбоніт" і "Вода Донбасу".