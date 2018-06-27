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Интервью

Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде

НовостиПолитика    27.06.2018 - 21:57
Фото: Христя Фриланд (facebook.com/CanadaFP)
Фото: Христя Фриланд (facebook.com/CanadaFP)

На следующей конференции будут присутствовать главы МИД стран Евросоюза, G7 и НАТО

Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Канаде в 2019 году. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Рада объявить, что Канада примет конференцию по вопросам реформ в Украине в следующем году. Это - беспрецедентная возможность для Канады собрать международных партнеров и проявить нашу непоколебимую поддержку Украины. Вместе мы можем построить будущее, которого народ Украины заслуживает и к которому стремится", - заявила Фриланд.

По данным МИД Канады, на следующей конференции будут присутствовать министры иностранных дел стран Европейского союза, G7 и НАТО.

"Канада решительно настроена вместе с международным сообществом работать над поддержкой Украины и достижением безопасного, суверенного и процветающего будущего для народа Украины", - подчеркнули в МИД страны.

Напомним, 26-27 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом приняла участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.  

В ходе конференции заместитель государственного секретаря США Джон Салливан подчеркнул важность выполнения украинским правительством требований Международного валютного фонда.

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Теги публикации: реформы, Канада, конференция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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