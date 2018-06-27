На наступній конференції будуть присутні глави МЗС країн Євросоюзу, G7 і НАТО

Наступна конференція із питань реформ в Україні пройде в Канаді в 2019 році. Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

"Рада оголосити, що Канада прийме конференцію із питань реформ в Україні наступного року. Це - безпрецедентна можливість для Канади зібрати міжнародних партнерів та проявити нашу непохитну підтримку України. Разом ми можемо збудувати майбутнє, яке народ України заслуговує та до якого прагне", - заявила Фріланд.

За даними МЗС Канади, на наступній конференції будуть присутні міністри закордонних справ країн Європейського союзу, G7 і НАТО.

"Канада рішуче налаштована разом із міжнародною спільнотою працювати над підтримкою України й досягненням безпечного, суверенного й процвітаючого майбутнього для народу України", - підкреслили в МЗС країни.

Нагадаємо, 26-27 червня урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом взяла участь у другій Міжнародній конференції із питань реформ в Україні в Копенгагені.

У ході конференції заступник державного секретаря США Джон Салліван підкреслив важливість виконання українським урядом вимог Міжнародного валютного фонду.