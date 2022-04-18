Не следует ждать, когда РФ применит ядерное оружие. Нужны превентивные меры, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не нужно ждать, когда Россия применит оружие массового поражения. По его словам, мировое сообщество должно принять превентивные меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире общенационального телемарафона.
"Россия может использовать орудие массового поражения. Важно, чтобы мир понял - не нужно ожидать применения ядерного или химического оружия, а нужно превентивно донести руководству РФ, что будут последствия", - сказал Подоляк.
Советник главы ОП допустил, что в качестве таких мер могут быть нанесены превентивные удары по центрам управления ядерным оружием России.
Напомним, в США не исключают возможность применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины. Однако, отметили в Вашингтоне, пока подготовки к этому не наблюдается.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.
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