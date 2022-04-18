Не слід чекати, коли РФ застосує ядерну зброю. Потрібні превентивні заходи, - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не потрібно чекати, коли Росія застосує зброю масового ураження. За його словами, світова спільнота має вжити превентивних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Радник глави ОП допустив, що в якості таких заходів можуть бути нанесені превентивні удари по центрах управління ядерною зброєю Росії.

"Росія може використовувати знаряддя масового ураження. Важливо, щоб світ зрозумів - не потрібно очікувати застосування ядерної або хімічної зброї, а потрібно превентивно донести керівництву РФ, що будуть наслідки", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, в США не виключають можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України. Однак, зазначили у Вашингтоні, поки підготовки до цього не спостерігається.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї.

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