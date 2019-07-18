Следствие против экс-"беркутовца" Тамтуры продолжается, - ГПУ

Бывший сотрудника "Беркута" Сергей Тамтура, которого суд отпустил под круглосуточный домашний арест, продолжает находится под следствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, процесс в отношении Татуры продолжается.

"Следует разъяснить, что это не окончательное решение суда, то есть процесс не завершен - он продолжается, обвинение как Тамтуры, так и других подсудимых в тех преступлениях, которые им инкриминировались, остаются", - отметил Горбатюк.

В то же время, одно из оснований для изменения меры суда - отсутствие данных о непосредственном применении оружия.

Однако следствию известно, что Сергей Тамтура - один из тех, кто находился на Институтской во время расстрелов, и покинул место преступления где-то в районе 13 часов, когда погибли большинство протестующих.

Отметим, Тамтуру обвиняют в причастности к убийству 48 и ранении 80 человек на улице Институтской во время событий Революции достоинства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Святошинский районный суд города Киева отпустил бывшего сотрудника "Беркута" Сергея Тамтуру, обвиняемого в расстреле участников Евромайдана, под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, в Святошинском районном суде по делу пятерых бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского 16 июля допросили трех свидетелей. На заседание прибыли около 13 человек в поддержку обвиняемых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения пяти экс-"беркутовцам". Суд постановил продлить срок действия меры пресечения в отношении обвиняемых сроком на 60 суток.