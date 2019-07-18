Слідство проти екс-"беркутівця" Тамтуры триває, - ГПУ

Колишній співробітника "Беркута" Сергій Тамтура, якого суд відпустив під цілодобовий домашній арешт, продовжує знаходиться під слідством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як заявив начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, процес щодо Татури триває.

"Слід роз'яснити, що це не остаточне рішення суду, тобто процес не завершений, він триває, звинувачення як Тамтуры, так і інших підсудних у тих злочинах, які їм інкримінувалися, залишаються", - зазначив Горбатюк.

У той же час, одна з підстав для зміни запобіжного суду - відсутність даних про безпосередньому застосуванні зброї.

Однак слідству відомо, що Сергій Тамтура - один з тих, хто перебував на Інститутській під час розстрілів, і покинув місце злочину десь в районі 13 годин, коли загинули більшість протестувальників.

Зазначимо, Тамтуру звинувачують у причетності до вбивства 48 і пораненні 80 чоловік на вулиці Інститутській під час подій Революції гідності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Святошинський районний суд міста Києва відпустив колишнього співробітника "Беркута" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в розстрілі учасників Евромайдана, цілодобовий під домашній арешт.

Крім того, у Святошинському районному суді по справі п'ятьох колишніх беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського 16 липня допитали трьох свідків. На засідання прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу п'яти екс-"беркутівців". Суд постановив продовжити термін дії запобіжного заходу щодо обвинувачених терміном на 60 діб.