Следствие использовало новую методику для расследования гибели белоруса Шишова

"Буквально несколько недель назад для полного исследования обстоятельств его смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия", - отметил Выговский.

Однако эксперты просили, чтобы пока не разглашалась информация откуда они. Известно, что специалисты будут составлять психологический портрет умершего, его состояние, будут изучать материалы уголовного производства, кто какие давал показания.

"Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики", - подчеркнул генерал.

По результатам этого сотрудничества будет получено консультационное заключение, которое будет приобщено к материалам уголовного производства. Следствие рассматривает версию самоубийства, но не исключает варианта, что Шишову "помогли".