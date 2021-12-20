UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Следствие использовало новую методику для расследования гибели белоруса Шишова

Автор: Олег Черныш, Иванна Шовкун

На сегодняшний день проводятся определенные следственные действия в связи с гибелью главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Для этого используют новую практику для украинской полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский.

"Буквально несколько недель назад для полного исследования обстоятельств его смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия", - отметил Выговский.

Однако эксперты просили, чтобы пока не разглашалась информация откуда они. Известно, что специалисты будут составлять психологический портрет умершего, его состояние, будут изучать материалы уголовного производства, кто какие давал показания.

"Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики", - подчеркнул генерал.

По результатам этого сотрудничества будет получено консультационное заключение, которое будет приобщено к материалам уголовного производства. Следствие рассматривает версию самоубийства, но не исключает варианта, что Шишову "помогли".

Напомним, председатель фонда Белорусский дом в Варшаве Алексей Зарембюк сделал заявление об убийстве белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве. Он считает, что за этим стоят белорусские спецслужбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Расследование