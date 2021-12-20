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Следствие использовало новую методику для расследования гибели белоруса Шишова

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 09:32
Следствие использовало новую методику для расследования гибели белоруса Шишова Фото: председатель БГУ Виталий Шишов (instagram.com/vvshishov)
Автор: Олег Черныш, Иванна Шовкун

На сегодняшний день проводятся определенные следственные действия в связи с гибелью главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Для этого используют новую практику для украинской полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве, генерал Иван Выговский.

"Буквально несколько недель назад для полного исследования обстоятельств его смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия", - отметил Выговский.

Однако эксперты просили, чтобы пока не разглашалась информация откуда они. Известно, что специалисты будут составлять психологический портрет умершего, его состояние, будут изучать материалы уголовного производства, кто какие давал показания.

"Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики", - подчеркнул генерал.

По результатам этого сотрудничества будет получено консультационное заключение, которое будет приобщено к материалам уголовного производства. Следствие рассматривает версию самоубийства, но не исключает варианта, что Шишову "помогли".

Напомним, председатель фонда Белорусский дом в Варшаве Алексей Зарембюк сделал заявление об убийстве белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве. Он считает, что за этим стоят белорусские спецслужбы.

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