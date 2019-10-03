Следствие по делу о покушении на активиста Михайлика приостановили

Фото: Олег Михайлик (facebook com oleg mykhaylyk)

Следствие приостановили из-за отсутствия вещественного доказательства

Одесский активист Олег Михайлик заявил о приостановлении следствия по делу о покушении на его убийство, которое произошло 22 сентября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZMINA.

По словам Михайлика, в постановлении, копию которого он предоставил журналистам, говорится о том, что следствие было приостановлено в связи с отсутствием вещественного доказательства в виде изъятой в январе 2019 года с его легких пули. Сейчас пуля находится в немецких криминалистов.

"Без наличия указанного вещественного доказательства ... невозможно проведение всех необходимых судебных экспертиз, без заключений которых завершить судебное расследование и принять окончательное законное решение в данном уголовном производстве невозможно", - говорится в постановлении о приостановлении следствия.

Также в постановлении объясняется, что запрос в Министерство юстиции Германии о предоставлении международной правовой помощи, в частности о передаче украинским следователям пули, выполнены не в полном объеме.

Отмечается, что из-за того, что годичный срок досудебного расследования по делу истекал 24 сентября существовал риск, что следствие не доведут до конца в отведенные законом сроки.

“Досудебное расследование остановить в связи с имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в пределах международного сотрудничества”, - говорится в постановлении следователя.

Напомним, ранее сообщалось, что все подозреваемые в покушении на убийство одесского активиста Олега Михайлика были освобождены из-под стражи. Двоих из подозреваемых отпустили под круглосуточный домашний арест, а еще у одного вообще нет меры пресечения.