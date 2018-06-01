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Слідство у справі Окуєвої і Шеремета не просунулося, - Луценко

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 02:48
Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)
Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Вбивство Аміни Окуєвої та інших працівників СБУ залишаються без результатів досудового слідства

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідство не просунулося в розслідуванні вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої і журналіста Павла Шеремета. Про це він у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"На жаль, слідство не має серйозного просування ні за однією з версій, які зараз ретельно опрацьовуються. Вбивство Аміни Окуєвої, вбивство інших працівників СБУ. Вони все ще залишаються без результатів досудового слідства", - заявив Луценко.

Як повідомлялося раніше, Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року в районі Глевахи Київської області в результаті розстрілу автомобіля, в якому вона перебувала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим.

За його словами, обстріл тривав кілька секунд. Окуеву поховали в Дніпрі.

Вона була учасницею антитерористичної операції на Донбасі.

Обвинувачений в замаху на екс-командира чеченського добровольчого батальйону Адама Осмаєва Артур Денисултанов вважає можливим свій обмін на когось із заарештованих у Росії українців. Він стверджує, що у слідства немає доказів його провини у замаху на Осмаєва. Денисултанов повідомив, що він є жертвою Осмаєва і Аміни Окуєвої.

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Теги публікації: Аміна Окуєва  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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