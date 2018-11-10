Следственный комитет РФ: Росляков действовал сам

Фото политехнический колледж в Керчи (ctv.by)

Такой вывод Следственный комитет сделал исходя из полученных в ходе следствия данных

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) доложил, что Владислав Росляков, который устроил взрыв и стрельбу в керченском колледже, действовал сам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Сообщается, что исходя из полученных данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал сам.

"Следствие детально установило путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и показания, которые зафиксировали все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал самостоятельно", - говорится в заявлении СК РФ.

Кроме того, в СК РФ сообщили, что сейчас устанавливается психологическое состояние Рослякова до и в момент совершения преступления.

Отмечается, что всего по делу о нападении на колледж в Керчи допросили уже 650 человек.

Ранее сообщалось, что в больницах оккупированного Крыма остаются семь пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже.

Напомним, теракт на оккупированной территории произошел 17 октября в Керченском политехническом колледже. По версии следственного комитета РФ, взрыв в колледже устроил студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков, который позже покончил с собой. 23 октября студенты Керченского политехнического колледжа в аннексированном Крыму вышли на учебу после взрыва и стрельбы.