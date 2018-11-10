ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Следственный комитет РФ: Росляков действовал сам

Новости » Общество    10.11.2018 - 10:59
Фото политехнический колледж в Керчи (ctv.by)
Фото политехнический колледж в Керчи (ctv.by)

Такой вывод Следственный комитет сделал исходя из полученных в ходе следствия данных

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) доложил, что Владислав Росляков, который устроил взрыв и стрельбу в керченском колледже, действовал сам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Сообщается, что исходя из полученных данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал сам.

"Следствие детально установило путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и показания, которые зафиксировали все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал самостоятельно", - говорится в заявлении СК РФ.

Кроме того, в СК РФ сообщили, что сейчас устанавливается психологическое состояние Рослякова до и в момент совершения преступления.

Отмечается, что всего по делу о нападении на колледж в Керчи допросили уже 650 человек.

Ранее сообщалось, что в больницах оккупированного Крыма остаются семь пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже.

Напомним, теракт на оккупированной территории произошел 17 октября в Керченском политехническом колледже. По версии следственного комитета РФ, взрыв в колледже устроил студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков, который позже покончил с собой. 23 октября студенты Керченского политехнического колледжа в аннексированном Крыму вышли на учебу после взрыва и стрельбы.

"Главу" оккупационной администрации Симферополя отправили в отставку
Новости Украины Крымвзрыв в КерчиКерченский стрелок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь