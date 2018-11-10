Слідчий комітет РФ: Росляков діяв сам

Фото політехнічний коледж у Керчі (ctv.by)

Такий висновок Слідчий комітет зробив виходячи з отриманих в ході слідства даних

Слідчий комітет Російської Федерації (СК РФ) доповів, що Владислав Росляков, який влаштував вибух і стрілянину у керченському коледжі, діяв сам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СК РФ.

Повідомляється, що виходячи з отриманих даних, слідство зробило висновок, що Росляков діяв сам.

"Слідство детально встановило шлях Рослякова як по прилеглій території, так і в будівлі коледжу в день скоєння злочину. Отримані докази та свідчення, які зафіксували всі його дії. Виходячи з наявних даних, слідство зробило висновок, що Росляков діяв сам", - йдеться в заяві СК РФ.

Крім того, у СК РФ повідомили, що наразі встановлюється психологічний стан Рослякова до і в момент скоєння злочину.

Зазначається, що всього по справі про напад на коледж в Керчі допитали вже 650 осіб.

Раніше повідомлялося, що у лікарнях окупованого Криму залишаються сім постраждалих в результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі.

Нагадаємо, теракт на окупованій території стався 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі. За версією слідчого комітету РФ, вибух в коледжі влаштував студент четвертого курсу, 18-річний Владислав Росляков, який пізніше покінчив з собою. 23 жовтня студенти Керченського політехнічного коледжу в анексованому Криму вийшли на навчання після вибуху і стрілянини.