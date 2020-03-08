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Следственная группа по делу MH17 провела первое заседание в обновленном составе

Новости » Общество     08.03.2020 - 19:04
Следственная группа по делу MH17 провела первое заседание в обновленном составе
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Сегодня в Амстердаме подписали документы о продлении работы совместной следственной группы

Международная совместная следственная группа по делу MH17 в обновленном составе 8 марта провела первое заседание. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Сообщается, что сегодня в Амстердаме, после подписания документов о продлении работы совместной следственной группы (Joint Investigation Team) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 и ее обновления, JIT провела первое заседание в новом составе. Все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству.

Также представители JIT договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса.

Напомним, сегодня в Амстердаме утвердили главу международной следственной группы от Украины. Так, заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группы от Украины по делу MH17.

Ранее посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что привлечение украинской команды к Совместной группе по расследованию авиакатастрофы малайзийского самолета рейса MH17 не изменится после отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как известно, судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

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