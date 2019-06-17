Следователи отказываются вывозить Бекирова в больницу из СИЗО

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Следователь ФСБ не видит оснований для перевода Бекирова в больницу

Адвокат Алексей Ладин сообщил, что старший следователь крымского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Иван Романец игнорирует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывает в госпитализации крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого содержат в СИЗО Симферополя оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что защита направила следователю ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова. Ладин рассказал, что по словам следователя, он не видит оснований для направления Бекирова в больницу.

"Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО", - рассказал адвокат.

Также он рассказал, что направил заявления на адрес уполномоченного по правам человека в Крыму и ее руководителю в Москве, руководству УФСБ оккупированного Крыма, директору ФСБ, министру юстиции, аппарату при президенте РФ.

"В этих заявлениях я прошу оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ", - рассказал Ладин.

Он напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд в оккупированном Крыму продлил арест Бекирову. Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца срок содержания в следственном изоляторе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.