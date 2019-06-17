Слідчі відмовляються вивозити Бекірова в лікарні з СІЗО

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Слідчий ФСБ не бачить підстав для переводу Бекірова в лікарню

Адвокат Олексій Ладин повідомив, що старший слідчий кримського управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляє в госпіталізації кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого утримують в СІЗО Сімферополя окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що захист направив слідчому ФСБ відповідне клопотання про виконання рішення ЄСПЛ щодо Бекірова. Ладен розповів, що за словами слідчого, він не бачить підстав для направлення Бекірова в лікарню.

"Відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ — це не рішення, а лист і воно належним чином не завірено, а по офіційних каналах йому ніякої інформації не надходило. Крім того, він послався на те, що Бекірова вже вивозили до лікарні, де він на думку слідчих, пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекіров може утримуватися в СІЗО", - розповів адвокат.

Також він розповів, що направив заяви на адресу уповноваженого з прав людини в Криму та її керівнику в Москві, керівництву УФСБ окупованого Криму, директору ФСБ, міністру юстиції, апарату при президенті РФ.

"В цих заявах я прошу посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ", - розповів Ладен.

Він нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ спричинить за собою порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову. Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на два місяці термін утримання в слідчому ізоляторі кримськотатарського активіста Едему Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.