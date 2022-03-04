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Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину: зафиксируют преступления РФ

Автор: Артур Родивилов

Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину. Они начнут расследование военных преступлений России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина на Telegram народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

"Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину, чтобы начать расследование военных преступлений России против Украины. Дебилитаризация началась!",- добавил он.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что несколько стран передали в Гаагу дело о вторжении России в Украину. Он убежден в том, что президент России будет наказан.

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Вторжение России в Украину