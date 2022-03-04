Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину: зафиксируют преступления РФ

Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину. Они начнут расследование военных преступлений России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина на Telegram народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.
"Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину, чтобы начать расследование военных преступлений России против Украины. Дебилитаризация началась!",- добавил он.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что несколько стран передали в Гаагу дело о вторжении России в Украину. Он убежден в том, что президент России будет наказан.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.