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Следователь СБУ отдал 24 кг арестованного золота владельцу, ему грозит 10 лет тюрьмы

Автор: Даша Харченко

Во Львове следователь Службы безопасности Украины безосновательно отдал 24 килограмма арестованного золота и серебра предыдущему владельцу. Теперь его подозревают в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР выяснили, что правоохранитель 14 января 2019 года безосновательно передал 24 килограмма серебряных и золотых ювелирных изделий, которые были арестованы в ноябре 2018 года.

В ГБР отмечают, что следователь точно знал об аресте изделий, но все же вернул их прежнему владельцу. Тот, в свою очередь, продал их как лом за 8,6 млн гривен.

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Следователя подозревают в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Киевской области разоблачили банду по сбыту фальшивых денег в Киеве и области. Они могли нанести ущерб государству на 20 миллионов гривен.

Ранее СБУ задержала группу, что получала миллионные доходы от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Они отправляли "товар" в различные регионы страны.

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