Следовал в сторону границы: в Прикарпатье истребитель перехватил самолет-нарушитель

Инцидент произошел в августе 2021 года. По предварительным данным, мужчина поднял в воздух снятый с эксплуатации АН-2 с незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косов". Перед вылетом он не согласовал маршрут, что могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами.

Самолет-нарушитель зафиксировала система ПВО Украины. Он летел в сторону государственной границы. Для его перехвата был поднят истребитель МиГ-29 с аэродрома в Луцке.

"Пилот истребителя выполнил поиск, визуальное распознавание и принуждение самолета-нарушителя к посадке", — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что 46-летний житель Коломыи не пройдя обучение и не имея пилотского удостоверения, поднял в воздух АН-2, выпущенный 49 лет назад и снятый с эксплуатации. По материалам СБУ ему сообщили о подозрении по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины. Дело с обвинительным актом передано в суд.

Фото: в Прикарпатье сообщили о подозрении пилоту, самолет которого перехватил истребитель (ssu.gov.ua)