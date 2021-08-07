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Поднимали истребитель. На украинской границе поймали контрабандистов на самолете

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Прикарпатье, Суббота 07 августа 2021 17:06
Поднимали истребитель. На украинской границе поймали контрабандистов на самолете Фото: самолет типа Ан-2 (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня утром на Прикарпатье перехватили самолет типа Ан-2. После его приземления правоохранители задержали четырех контрабандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ и Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня, 7 августа в 7.30 на границе Украины с Румынией самолет Миг-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2",- говорится в сообщении.

Так, военный самолет осуществил сопровождение нарушителя к аэродрому в Коломые с принудительной его посадкой.

Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы пограничниками и силовиками было задержано 4 человек.

Известно, что после приземления самолета злоумышленники пытались скрыться автомобилем.

Сейчас проводятся мероприятия фиксации правонарушений. Открыто уголовное производство по ст. 334 УК (Нарушение правил международных полетов).

Фото: правоохранители проводят обыски на борту Ан-2 (facebook.com/zahidnuy.kordon)

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