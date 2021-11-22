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Следовал в сторону границы: в Прикарпатье истребитель перехватил самолет-нарушитель

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 18:08
Следовал в сторону границы: в Прикарпатье истребитель перехватил самолет-нарушитель Фото: в Прикарпатье сообщили о подозрении пилоту, самолет которого перехватил истребитель (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ивано-Франковской области мужчина без разрешения и согласования маршрута поднял в воздух снятый с эксплуатации АН-2. Самолет зафиксировала система противовоздушной обороны Украины, когда он следовал к границе и подняла для его перехвата истребитель МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Инцидент произошел в августе 2021 года. По предварительным данным, мужчина поднял в воздух снятый с эксплуатации АН-2 с незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косов". Перед вылетом он не согласовал маршрут, что могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами.

Самолет-нарушитель зафиксировала система ПВО Украины. Он летел в сторону государственной границы. Для его перехвата был поднят истребитель МиГ-29 с аэродрома в Луцке.

"Пилот истребителя выполнил поиск, визуальное распознавание и принуждение самолета-нарушителя к посадке", — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что 46-летний житель Коломыи не пройдя обучение и не имея пилотского удостоверения, поднял в воздух АН-2, выпущенный 49 лет назад и снятый с эксплуатации. По материалам СБУ ему сообщили о подозрении по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины. Дело с обвинительным актом передано в суд.

Фото: в Прикарпатье сообщили о подозрении пилоту, самолет которого перехватил истребитель (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина в августе писало об этом инциденте, тогда еще сообщалось о контрабандистах, которые были задержаны после принудительной посадки самолета.

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Служба безопасности Украины Ивано-Франковская область
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