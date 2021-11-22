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Слідував у бік кордону: на Прикарпатті винищувач перехопив літак-порушник

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 18:08
Слідував у бік кордону: на Прикарпатті винищувач перехопив літак-порушник Фото: у Прикарпатті повідомили про підозру пілоту, літак якого перехопив винищувач (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Івано-Франківській області чоловік без дозволу та узгодження маршруту підняв у повітря знятий з експлуатації АН-2. Літак зафіксувала система протиповітряної оборони України, коли він прямував до кордону і підняла для його перехоплення винищувач Міг-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України (СБУ).

Інцидент стався в серпні 2021 року. За попередніми даними, чоловік підняв у повітря знятий з експлуатації АН-2 з незареєстрованого злітно-посадкового майданчика "Косів". Перед вильотом він не погодив маршрут, що могло спровокувати як зіткнення з іншими літаками.

Літак-порушник зафіксувала система ППО України. Він летів у бік державного кордону. Для його перехоплення було піднято винищувач Міг-29 з аеродрому в Луцьку.

"Пілот винищувача виконав пошук, візуальне розпізнавання і примус літака-порушника до посадки", — йдеться в повідомленні.

В ході розслідування було встановлено, що 46-річний житель Коломиї не пройшовши навчання і не маючи пілотського посвідчення, підняв у повітря АН-2, випущений 49 років тому і знятий з експлуатації. За матеріалами СБУ йому повідомили про підозру за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України. Справу з обвинувальним актом передано в суд.

Фото: у Прикарпатті повідомили про підозру пілоту, літак якого перехопив винищувач (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна в серпні писало про цей інцидент, тоді ще повідомлялося про контрабандистів, які були затримані після примусової посадки літака.

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Служба безпеки України Івано-Франківська область
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