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Под Славянском уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов

Фото: украинские военные сдерживают наступление россиян (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украинские пограничники и Силы обороны уничтожили два грузовика и личный состав российских оккупантов на Славянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы.

Сообщается, что на противоположном берегу реки Северский Донец было обнаружено движение российской техники.

"Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на наблюдательном посту выявили диверсионно-разведывательную группу противника, которая пытались форсировать реку. Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были уничтожены около 200 оккупантов и семь российских танков.

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