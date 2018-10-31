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Под Славянском неизвестные стреляли в лесорубов, есть раненные

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 15:40
Иллюстративное фото (twitter.com/Sputnik_LV)
Иллюстративное фото (twitter.com/Sputnik_LV)

В результате происшествия пострадали пять человек

Возле Славянска Донецкой области неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по группе лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой местное издание Slavgorod.

По словам пострадавшего, он и его друзья отдыхали на берегу Донца возле Славянска.

"Приехали с товарищами на рыбалку, одних высадили, сами поехали в магазин за продуктами. Приезжаем туда, слышим крики, потом выстрелы. Подходит ко мне человек в балаклаве, говорит - выходи с Газели, ложись на землю, лег на землю, мне выстрелили в ногу", - рассказал он.

Также неизвестные подожгли автомобиль, на котором приехали парни.

При этом издание сообщает, что предположительно потерпевшие были лесорубами и занимались незаконной вырубкой леса.

По словам полицейских, у пострадавших обнаружили инструменты для вырубки леса, однако дров у них не было, пишет "Громадське".

Напомним, ранее в Киеве около Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой.

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