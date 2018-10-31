Під Слов'янському невідомі стріляли в лісорубів, є поранені

В результаті події постраждали п'ятеро людей
Біля Слов'янська Донецької області невідомі відкрили вогонь з вогнепальної зброї по групі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Slavgorod.
За словами постраждалого, він і його друзі відпочивали на березі Дінця біля Слов'янська.
"Приїхали з товаришами на риболовлю, одних висадили, самі поїхали в магазин за продуктами. Приїжджаємо туди, чуємо крики, а потім постріли. Підходить до мене чоловік в балаклаві, каже - виходь з Газелі, лягай на землю, ліг на землю, мені вистрілили в ногу", - розповів він.
Також невідомі підпалили автомобіль, на якому приїхали хлопці.
При цьому видання повідомляє, що імовірно потерпілі були лісорубами і займалися незаконною вирубкою лісу.
За словами поліцейських, у постраждалих виявили інструменти для вирубки лісу, однак дров у них не було, пише "Громадське".
Нагадаємо, раніше в Києві біля Бессарабського ринку стався конфлікт зі стріляниною.