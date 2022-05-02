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В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Фото: в Славянске задержали подростка (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Разоблачен юноша, который передавал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"За процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры разоблачили и сообщено о подозрении несовершеннолетнему гражданину Украины в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также в отношении него в порядке ст. 615 УПК Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2022 года 17-летний житель г. Славянска добровольно сотрудничал с оккупационной армией РФ. С помощью мессенджеру "Telegram" юноша передавал представителю страны-агрессора информацию о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области.

Полученная от подозреваемого информация использовалась во время военной агрессии против Украины. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, агенты Генштаба РФ готовили теракт, планируя сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. СБУ обезвредила вражескую ДРГ.

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