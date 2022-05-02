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У Слов'янську затримали підлітка, який "зливав" окупантам дані про місця дислокації ЗСУ

Фото: у Слов'янську затримали підлітка (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Викрито юнака, який передавав дані про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру неповнолітньому громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно нього у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у квітні 2022 року 17-річний мешканець м. Слов’янська добровільно співпрацював з окупаційною армією РФ. За допомогою месенджеру "Telegram" юнак передавав представнику країни-агресора інформацію про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області.

Отримана від підозрюваного інформація використовувалась під час військової агресії проти України. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, агенти Генштабу РФ готували теракт, плануючи збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі. СБУ знешкодила ворожу ДРГ.

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