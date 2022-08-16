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В Славянске россиянин собирал данные о позициях артиллерии, но его поймала СБУ

Фото: в Славянске россиянин собирал данные о позициях артиллерии, но его поймала СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российского агента в Славянске интересовали позиции украинской артиллерии. Эту информацию он передавал представителям вражеских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

СБУ сообщает, что им удалось обнаружить российского агента, который в Славянске разведывал места дислокации украинской артиллерии. Именно она уничтожает многочисленные командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок.

"Информатором оказался гражданин России, который имел вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении.

После начала вторжения, мужчина по собственной инициативе начал помогать оккупантам. Он присылал фото и видео с локациями размещения украинской техники, а россияне планировали это использовать для ракетных ударов по городу.

Мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается дальше.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила "военного эксперта", который собирал россиянам даны о поставках Украине оружия.

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