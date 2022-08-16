В Славянске россиянин собирал данные о позициях артиллерии, но его поймала СБУ

СБУ сообщает, что им удалось обнаружить российского агента, который в Славянске разведывал места дислокации украинской артиллерии. Именно она уничтожает многочисленные командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок.

"Информатором оказался гражданин России, который имел вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении.

После начала вторжения, мужчина по собственной инициативе начал помогать оккупантам. Он присылал фото и видео с локациями размещения украинской техники, а россияне планировали это использовать для ракетных ударов по городу.

Мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается дальше.